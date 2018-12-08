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Заключенный за решеткой

Мирзиёев предложил пересмотреть запрет заключенным голосовать на выборах

Рамиль Ситдиков
Политика
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Президент Узбекистана также предложил внедрить в исправительных учреждениях страны систему дистанционного образования.

ТАШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном собрании в честь 26-летия принятия Конституции, предложил пересмотреть запрет на ограничение избирательных прав заключенных.

"В перспективе целесообразно также на основе международных требований пересмотреть нормы, ограничивающие избирательные права лиц, приговоренных к лишению свободы", - сказал глава республики.

В соответствии с конституцией страны, лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не могут быть избранными и не участвуют в выборах.

Глава Узбекистана также предложил внедрить в пенитенциарных учреждениях страны систему дистанционного образования для содействия отбывающим наказание лицам в социальной адаптации в будущем.

"Настало время на основе гуманизма и великодушия, присущих нашему народу, усовершенствовать систему обеспечения прав лиц, отбывающих наказание", - добавил Мирзиеев.

Ближайшие запланированные всенародные выборы в республике должны состояться в декабре 2019 года, когда на следующий пятилетний срок будет избран новый состав нижней палаты парламента.

Накануне Дня Конституции, который отмечают в Узбекистане 8 декабря, Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 136 человек, 98 из которых будут освобождены, а для 38 сократят сроки отбывания наказания.




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