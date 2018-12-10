В Молдове снова временно отстранили от должности президента Додона

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Молдове Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона, сообщает РИА Новости.

Это связано с необходимостью утвердить пять законов, которые ранее не получили его одобрения. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, новом кодексе ТВ- и радиовещания, подчинении карабинеров не только президенту, но и парламенту.

© Flickr / Maxence Молдова высылает российских дипломатов в знак солидарности с Британией

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Запрос направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу.

Это не первый такой случай – Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, указы и законы подписывал спикер парламента Андриан Канду. Камень преткновения в отношениях лидера Молдовы и правительства – внешняя политика. Президент выступает за сближение с Россией, парламент – за развитие сотрудничества с Западом.