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Президент Молдавии Игорь Додон во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в пресс-центре МИА Россия сегодня

В Молдове снова временно отстранили от должности президента Додона

Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Конституционный суд принял данное решение, чтобы утвердить законы, которые ранее не получили одобрение главы страны.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Молдове Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона, сообщает РИА Новости.

Это связано с необходимостью утвердить пять законов, которые ранее не получили его одобрения. Речь идет о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, новом кодексе ТВ- и радиовещания, подчинении карабинеров не только президенту, но и парламенту.

Флаг Молдавии
© Flickr / Maxence
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Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Запрос направили в КС спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу.

Это не первый такой случай – Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, указы и законы подписывал спикер парламента Андриан Канду. Камень преткновения в отношениях лидера Молдовы и правительства – внешняя политика. Президент выступает за сближение с Россией, парламент – за развитие сотрудничества с Западом.

Теги:
Парламент, президент, Молдова



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