19:01 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Джон Ричмонд

Ташкент и Вашингтон продолжат диалог в области защиты прав человека

© МИД Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
15 0 0

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в Ташкенте посла США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джона Ричмонда.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с послом США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джоном Ричмондом активизацию диалога в области защиты прав человека, сообщает МИД.

Камилов и Ричмонд на встрече в Ташкенте обменялись мнениями по отдельным аспектам узбекско-американского сотрудничества, отметив, что за последние два года достигнуто взаимопонимание и доверие в диалоге между Узбекистаном и США по правозащитной тематике.

© пресс-служба президента Узбекистана
В Самарканде подпишут декларацию по правам человека
Ричмонд констатировал положительную динамику в деле полного искоренения детского труда и позитивные результаты принятых правительством Узбекистана радикальных мер по недопущению принудительного труда в Узбекистане. Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении взаимодействия в данном направлении.

В июле 2017 года Камилов впервые сообщил о готовности властей принять иностранные правозащитные организации. Спустя два месяца в Ташкенте побывала делегация Human Rights Watch. В мае того же года после 14-летнего перерыва состоялся визит делегации Amnesty International в республику.

В конце ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что власти страны намерены продолжить важный диалог с международными правозащитными организациями. В Самарканде 22-23 ноября состоялся первый Азиатский форум по правам человека, приуроченный к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовый компромисс

    Глава МИД Беларуси заявил, что Минск и Москва нашли компромисс относительно взаимного признания виз.

  • Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
    Международное признание

    Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске.

  • Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян в день выборов совета старейшин Еревана (23 сентября 2018). Еревaн
    Выбор сделан

    Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание Армении.

  • Пробитая пулей каска времён Второй мировой войны на могиле советских воинов
    Какие-то "УРОDЫ"

    В Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, и оставили подпись.

  • Медовые пряники
    Аромат Рождества

    В Литве появилась возможность отправлять письма с марками, которые пахнут елью, апельсинами и корицей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота на высоте: Чемпионат Азии по соколиной охоте прошел в Алматы
В Мадриде футбольные фанаты бурно отпраздновали победу в Кубке Либертадорес
Аргентинске пляски в Мадриде: фанаты празднуют победу в Кубке Либертадорес
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054