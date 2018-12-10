Ташкент и Вашингтон продолжат диалог в области защиты прав человека

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в Ташкенте посла США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джона Ричмонда.

ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с послом США по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джоном Ричмондом активизацию диалога в области защиты прав человека, сообщает МИД.

Камилов и Ричмонд на встрече в Ташкенте обменялись мнениями по отдельным аспектам узбекско-американского сотрудничества, отметив, что за последние два года достигнуто взаимопонимание и доверие в диалоге между Узбекистаном и США по правозащитной тематике.

Ричмонд констатировал положительную динамику в деле полного искоренения детского труда и позитивные результаты принятых правительством Узбекистана радикальных мер по недопущению принудительного труда в Узбекистане. Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении взаимодействия в данном направлении.

В июле 2017 года Камилов впервые сообщил о готовности властей принять иностранные правозащитные организации. Спустя два месяца в Ташкенте побывала делегация Human Rights Watch. В мае того же года после 14-летнего перерыва состоялся визит делегации Amnesty International в республику.

В конце ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что власти страны намерены продолжить важный диалог с международными правозащитными организациями. В Самарканде 22-23 ноября состоялся первый Азиатский форум по правам человека, приуроченный к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.