Мирзиёев обсудил урегулирование афганского вопроса с делегацией США

Шавкат Мирзиёев заявил на встрече со спецпредставителем США по Афганистану, что инициированные узбекской стороной проекты могут обеспечить установление мира и стабильности в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник, 10 декабря, принял специального представителя США по вопросам афганского примирения Залмая Халилзада и заместителя помощника президента США, старшего директора по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизу Кёртис.

По словам главы государства, между странами активизировались контакты на различных уровнях, налажены продуктивный политический диалог и межпарламентское взаимодействие, реализуются совместные проекты в торгово-экономической и инвестиционной сферах, набирает обороты культурно-гуманитарный обмен.

Особое внимание в ходе беседы стороны уделили мирному урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан придает важное значение развитию традиционно добрососедских отношений с Афганистаном, выступает за скорейшее установление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития в этой стране.

Пресс-служба МИД Узбекистана Узбекистан и США поддержали мирный план президента Афганистана

Важным вкладом в этом процессе может стать реализация ряда значимых инфраструктурных проектов, инициированных узбекской стороной. Среди них – строительство железнодорожной линии Мазари-Шариф – Герат и линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри.

"Создан международный логистический центр с таможенным терминалом "Термез-Карго-центр", призванный содействовать увеличению объемов торговли и транзитного грузопотока между Узбекистаном и Афганистаном. Кроме того, в Термезе успешно функционирует Образовательный центр, в котором получают образование и профессиональные навыки афганские юноши и девушки", - напомнил Мирзиёев.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан принял делегацию США

На встрече также была подчеркнута необходимость более тесной координации усилий всего международного сообщества в запуске мирного переговорного процесса при главной и решающей роли самих афганцев, оказания практической помощи в продвижении проектов экономического содействия Афганистану.

В свою очередь, Залмай Халилзад и Лиза Кёртис дали высокую оценку осуществляемым в Узбекистане реформам во всех сферах жизни государства и общества, а также проводимой внешней политике страны в отношениях с соседними государствами, в том числе с Афганистаном.

Отмечено, что итоги Международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте этого года в Ташкенте, во многом определили направления международных шагов и стали основой для совместных действий по мирному урегулированию афганского вопроса.

В заключение была подчеркнута взаимная готовность к дальнейшему укреплению узбекско-американских отношений стратегического партнерства, расширению взаимодействия в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.