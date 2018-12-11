Мирзиёев обсудил урегулирование афганского вопроса с делегацией США

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник, 10 декабря, принял специального представителя США по вопросам афганского примирения Залмая Халилзада и заместителя помощника президента США, старшего директора по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизу Кёртис.
По словам главы государства, между странами активизировались контакты на различных уровнях, налажены продуктивный политический диалог и межпарламентское взаимодействие, реализуются совместные проекты в торгово-экономической и инвестиционной сферах, набирает обороты культурно-гуманитарный обмен.
Особое внимание в ходе беседы стороны уделили мирному урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан придает важное значение развитию традиционно добрососедских отношений с Афганистаном, выступает за скорейшее установление мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития в этой стране.
Важным вкладом в этом процессе может стать реализация ряда значимых инфраструктурных проектов, инициированных узбекской стороной. Среди них – строительство железнодорожной линии Мазари-Шариф – Герат и линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри.
"Создан международный логистический центр с таможенным терминалом "Термез-Карго-центр", призванный содействовать увеличению объемов торговли и транзитного грузопотока между Узбекистаном и Афганистаном. Кроме того, в Термезе успешно функционирует Образовательный центр, в котором получают образование и профессиональные навыки афганские юноши и девушки", - напомнил Мирзиёев.
На встрече также была подчеркнута необходимость более тесной координации усилий всего международного сообщества в запуске мирного переговорного процесса при главной и решающей роли самих афганцев, оказания практической помощи в продвижении проектов экономического содействия Афганистану.
В свою очередь, Залмай Халилзад и Лиза Кёртис дали высокую оценку осуществляемым в Узбекистане реформам во всех сферах жизни государства и общества, а также проводимой внешней политике страны в отношениях с соседними государствами, в том числе с Афганистаном.
Отмечено, что итоги Международной конференции по Афганистану, состоявшейся в марте этого года в Ташкенте, во многом определили направления международных шагов и стали основой для совместных действий по мирному урегулированию афганского вопроса.
В заключение была подчеркнута взаимная готовность к дальнейшему укреплению узбекско-американских отношений стратегического партнерства, расширению взаимодействия в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.