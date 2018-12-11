Президент Узбекистана собирается с визитом в Кашкадарьинскую область

Глава республики пообщается с жителями региона, а также ознакомится с процессом строительных работ и благоустройством различных точек и определит задачи на перспективу.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается с инспекционной поездкой в Кашкадарьинскую область.

Как сообщает Upl24 со ссылкой на местные СМИ, визит состоится 13-14 декабря.

Глава государства ознакомится с процессом строительных работ и благоустройством, социально-экономическими реформами и крупными проектами, а также пообщается с населением.

В середине ноября президент начал очередную серию поездок по стране. Так, 15-16 ноября Мирзиёев посетил Каракалпакстан, в конце ноября – Хорезмскую область.

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