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Высший совет мира Афганистана возглавил экс-руководитель МВД страны

Spuntik / Дмитрий Астахов
Политика
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Омар Даудзай – опытный политик, возглавлявший администрацию бывшего президента Хамида Карзая.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани назначил бывшего министра внутренних дел республики Омара Даудзая секретарем Высшего совета мира, а также своим региональным спецпредставителем по вопросам примирения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Ранее главой секретариата Высшего совета мира являлся Мохаммад Акрам Хпалвак. Но в ноябре он подал прошение об отставке.

По мнению ряда аналитиков, такие кадровые решения связаны с тем, что Хпалвак планирует участвовать в намеченных на следующий год президентских выборах в составе блока Ашрафа Гани.

В годы правления бывшего президента республики Хамида Карзая Даудзай дважды возглавлял его администрацию, а с 2013 по 2015 год занимал пост министра внутренних дел Афганистана.

Секретарь совета мира позиционирует себя как посредник в мирных переговорах между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан". Эта должность была создана по инициативе главы государства.




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