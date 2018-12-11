Высший совет мира Афганистана возглавил экс-руководитель МВД страны

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани назначил бывшего министра внутренних дел республики Омара Даудзая секретарем Высшего совета мира, а также своим региональным спецпредставителем по вопросам примирения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Ранее главой секретариата Высшего совета мира являлся Мохаммад Акрам Хпалвак. Но в ноябре он подал прошение об отставке.

По мнению ряда аналитиков, такие кадровые решения связаны с тем, что Хпалвак планирует участвовать в намеченных на следующий год президентских выборах в составе блока Ашрафа Гани.

В годы правления бывшего президента республики Хамида Карзая Даудзай дважды возглавлял его администрацию, а с 2013 по 2015 год занимал пост министра внутренних дел Афганистана.

Секретарь совета мира позиционирует себя как посредник в мирных переговорах между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан". Эта должность была создана по инициативе главы государства.