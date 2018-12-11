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Здание МИД Узбекистана

Что обсуждали представители НАТО в МИД Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Стороны затронули вопрос о необходимости запуска мирного межафганского процесса.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов встретился с бывшим заместителем командующего миссией НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане генералом Ричардом Крипвеллом.

Крипвелл приехал в республику с рабочим визитом.

"Стороны обсудили актуальные аспекты узбекско-британских отношений, а также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте узбекистанского МИД.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад обсудили ситуацию в Афганистане, стороны поддержали мирный план президента этой страны Ашрафа Гани.

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Теги:
Афганистан, НАТО, МИД Узбекистана, Узбекистан



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