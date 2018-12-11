Что обсуждали представители НАТО в МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов встретился с бывшим заместителем командующего миссией НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане генералом Ричардом Крипвеллом.

Крипвелл приехал в республику с рабочим визитом.

"Стороны обсудили актуальные аспекты узбекско-британских отношений, а также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении на сайте узбекистанского МИД.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад обсудили ситуацию в Афганистане, стороны поддержали мирный план президента этой страны Ашрафа Гани.