Раскритикованный законопроект о налоговой политике доработали за день

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса приняли проект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Концепции бюджетно-налоговой политики на 2019 год и прогнозных ориентиров на 2020-2021 годы", который ранее раскритиковали и отправили на доработку.
Документ, разработанный согласно Концепции основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год, предусматривает внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан". На первом заседании 10 декабря прозвучало много критики и замечаний к законопроекту. Его отправили на доработку в Комитет по бюджету и экономическим реформам.
Изначально проект закона предлагал отменить норму в 22 статье Налогового кодекса, предусматривающую удержание налогов с дивидендов с доходов, остающихся в распоряжении собственника частного предприятия, участника семейного предприятия и фермерского хозяйства. В результате действующий порядок сохранен. То есть, изъята норма, предусматривающая налогообложение дивидендов перечисленных субъектов.
После долгих обсуждений статью о паспортизации налогоплательщиков упростили. Этот процесс будет проводиться не ежегодно, а таз в три года. Также исключена норма о том, что акт, составленный в результате паспортизации налогоплательщиков является основанием для начисления налогов и других обязательных платежей, и норма, касающаяся привлечения к этому процессу правоохранительных органов. Паспортизация не предусматривает вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей.
"Пересмотрены и усовершенствованы такие формы налогового контроля, как "тематические экспресс-изучения", "хронометражный осмотр", проведение ревизий, проверки, указаны их конкретные субъекты и обеспечено прямое действие Кодекса", - говорится в сообщении.
Указано, что итоговая проверка, связанная с ликвидацией деятельности индивидуального предпринимателя применяется только к плательщику единого налогового платежа, то есть самому ИП. Это будет способствовать обеспечению полноты налоговых поступлений.
В интересах налогоплательщиков пересмотрены и еще несколько норм.