Раскритикованный законопроект о налоговой политике доработали за день

К документу, разработанному согласно Концепции основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год, на первом заседании у депутатов возникло много вопросов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса приняли проект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Концепции бюджетно-налоговой политики на 2019 год и прогнозных ориентиров на 2020-2021 годы", который ранее раскритиковали и отправили на доработку.

Документ, разработанный согласно Концепции основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год, предусматривает внесение изменений и дополнений в Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан". На первом заседании 10 декабря прозвучало много критики и замечаний к законопроекту. Его отправили на доработку в Комитет по бюджету и экономическим реформам.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Узбекские депутаты раскритиковали касающийся налоговой политики законопроект

Ко второму заседанию изменилось название законопроекта, внесенного правительством, теперь он называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2019 год", сообщает пресс-служба Олий Мажлиса.

Изначально проект закона предлагал отменить норму в 22 статье Налогового кодекса, предусматривающую удержание налогов с дивидендов с доходов, остающихся в распоряжении собственника частного предприятия, участника семейного предприятия и фермерского хозяйства. В результате действующий порядок сохранен. То есть, изъята норма, предусматривающая налогообложение дивидендов перечисленных субъектов.

После долгих обсуждений статью о паспортизации налогоплательщиков упростили. Этот процесс будет проводиться не ежегодно, а таз в три года. Также исключена норма о том, что акт, составленный в результате паспортизации налогоплательщиков является основанием для начисления налогов и других обязательных платежей, и норма, касающаяся привлечения к этому процессу правоохранительных органов. Паспортизация не предусматривает вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей.

"Пересмотрены и усовершенствованы такие формы налогового контроля, как "тематические экспресс-изучения", "хронометражный осмотр", проведение ревизий, проверки, указаны их конкретные субъекты и обеспечено прямое действие Кодекса", - говорится в сообщении.

Указано, что итоговая проверка, связанная с ликвидацией деятельности индивидуального предпринимателя применяется только к плательщику единого налогового платежа, то есть самому ИП. Это будет способствовать обеспечению полноты налоговых поступлений.

В интересах налогоплательщиков пересмотрены и еще несколько норм.