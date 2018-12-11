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Сахарный завод

Узбекистан возобновил импорт сахара из Украины

© Sputnik / Виталий Тимкив
Политика
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На таможне снова оформляют товары, на сегодня республика – основной импортер этого продукта.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Узбекистан после паузы снова приступил к импорту сахара из Украины, сообщает пресс-служба Ассоциации производителей сахара страны.

"По состоянию на сегодня мы имеем подтверждение от сахарных компаний и заводов, что на границах начался процесс растаможки. Надеемся на дальнейшее "потепление" торговых отношений, ведь даже с учетом всех трудностей 47% от всего объема были отправлены именно в Узбекистан", - прокомментировал заместитель председателя правления организации Руслан Бутило.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Федоров: торговые войны с Узбекистаном скажутся на украинских потребителях

В ноябре  украинские производители экспортировали 70,5 тысячи тонн сахара, то есть на 21% больше, чем в октябре. Лидером остается Узбекистан.

В начале декабря Узбекистан  отказался от импорта украинского сахара, "Укрцукор" направила официальное обращение в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а также в Министерство экономического развития и торговли. В предыдущем месяцев также стало известно об отказе от украинских лекарств.

В эфире радио Sputnik о последствиях торговой войны Узбекистана и Украины рассказывал президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. По его мнению, ситуация может плохо сказаться на украинских потребителях.

Теги:
Узбекистан, Украина, сахар



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