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Вооруженные боевики

Афганский парламентарий: ИГ ведет активную пропаганду против России

© Sputnik /
Политика
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Фейсал Сами уверен, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) пользуются мощной "закулисной" поддержкой со стороны некоторых стран.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Кабул имеет свидетельства того, что боевики "Исламского государства" ведут активную пропаганду против России среди жителей приграничных районов на севере Афганистана — террористы пытаются привлечь их в свои ряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Афганистана от провинции Баглан Фейсала Сами.

"У нас есть свидетельства того, что "Исламское государство" усиленно ведет пропаганду против России среди жителей пограничных со странами Средней Азии районов: узбеков, таджиков, туркмен, а также других, проживающих в Афганистане, — пытаясь таким образом мобилизовать, привлечь их в свои ряды, в том числе молодежь", — заявил парламентарий.

Он считает, что боевики ИГ в Афганистане пользуются "закулисной" поддержкой ряда стран, без которой террористы не смогли бы расширить влияние в стране и укрепить свой военный потенциал.

"Безусловно, что касается ИГ, здесь не обошлось без поддержки со стороны ряда сильных стран", — сказал Сами. Однако он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

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"Насколько нам известно, одной из целей группировки ИГ в Афганистане, безусловно, является выход в страны Средней Азии и угроза интересам России", — заявил собеседник.

Россия неоднократно обращала внимание на то, что на севере Афганистана, в непосредственной близости от границ стран Центральной Азии, летали неопознанные вертолеты. По информации Министерства иностранных дел РФ, они доставляют вооружение и боеприпасы местным боевикам ИГ и сотрудничающим с ними членам движения "Талибан". В Москве задаются вопросом о том, кто стоит за этими полетами.

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Теги:
Афганистан, Террористы, Исламское государство



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