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Пленарное заседание Госдумы РФ

В России могут начать наказывать за оскорбление властей в Сети

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу 12 декабря, авторы предлагают ввести административную ответственность.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.  В Госдуме РФ предложили ввести административную ответственность за оскорбление Конституции и государства в Сети, сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта стали председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Сегодня закон в России предусматривает наказания во подобных ситуациях, если они происходят в общественных местах, в случаях надругательства над государственными символами и личное оскорбление представителей власти.

По словам Андрея Клишаса, интернет – это тоже общественное пространство, в октором необходимо соблюдать правила допустимого поведения.

Если закон примут, то законодатели внесут поправки в статью о мелком хулиганстве.

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Теги:
Интернет, Законопроект, Госдума РФ



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