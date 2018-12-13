Король Швеции одобрил проводимые в Узбекистане реформы

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Король Швеции Карл XVI Густав приветствовал осуществляемые в Узбекистане реформы, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Он отметил наличие широкого потенциала для развития отношений между странами, в частности — в сфере туризма.

"В ходе беседы король Карл XVI Густав с большим удовлетворением вспомнил посещение городов Ташкента и Самарканда со своей супругой королевой Сильвией в 1978 году. Поездка оставила у них самые теплые и яркие воспоминания об Узбекистане и глубокие впечатления от красоты древнего Самарканда", — отметили в пресс-службе.

После церемонии вручения верительных грамот прошли отдельные встречи с генеральным директором внешнеполитического ведомства Швеции по вопросам торговли Теппо Тауриайненом, а также заместителем директора Департамента Восточной Европы и Центральной Азии Мартиной Куик. Кроме того, состоялись беседы с представителями Шведского агентства по содействию инвестициям и торговле Business Sweden, компаний Ericsson, Scania, Jambo Tours, TEMA и неправительственной организации Silc. Стороны обсудили дальнейшее развитие и укрепление партнерства в разных сферах, включая торгово-экономическую, инвестиционную и туристическую.

Особое внимание было уделено организации визита делегации шведских компаний в Узбекистан, запланированного на февраль следующего года.