15:01 13 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Самолет Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Мирзиёев отбыл в Кашкадарью проверить выполнение своих поручений

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
81 0 0

Президент ознакомится с процессом реализации крупных проектов.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев улетел в Кашкадарьинскую область проверить выполнение своих поручений, сообщает пресс-служба главы республики.

Во время поездки лидер страны пообщается с жителями региона, а также ознакомится с процессом строительных работ и благоустройством различных точек и определит задачи на перспективу.

По данным СМИ, визит продлится до 14 декабря.

В середине ноября президент начал очередную серию поездок по стране. Так, 15-16 ноября Мирзиёев посетил Каракалпакстан, в конце ноября – Хорезмскую область.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Кашкадарьинская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Манвел Григорян
    Будет сидеть!

    Суд отказался освобождать бывшего замминистра обороны Армении под залог в 41 тысячу долларов.

  • Горные лыжи
    С миру по нитке

    Лучшая латвийская горнолыжница начала публичный сбор средств, которые помогут ей полноценно провести наступивший сезон.

  • Электренай ТЭС
    До лучших времен

    В Литве решили остановить работу восьмого блока крупнейшей в стране тепловой электрической станции в Электренае.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054