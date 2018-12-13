Мирзиёев отбыл в Кашкадарью проверить выполнение своих поручений

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев улетел в Кашкадарьинскую область проверить выполнение своих поручений, сообщает пресс-служба главы республики.

Во время поездки лидер страны пообщается с жителями региона, а также ознакомится с процессом строительных работ и благоустройством различных точек и определит задачи на перспективу.

По данным СМИ, визит продлится до 14 декабря.

В середине ноября президент начал очередную серию поездок по стране. Так, 15-16 ноября Мирзиёев посетил Каракалпакстан, в конце ноября – Хорезмскую область.