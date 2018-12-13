Бельгия может построить в Узбекистане первый в ЦА центр протонной терапии

В четверг узбекская делегация во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым продолжила консультации в Брюсселе.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Азизом Абдухакимовым посетила Брюссель и встретилась с министром экономики Бельгии Крисом Петерсом, сообщает пресс-служба МИД.

"В ходе переговоров Крис Петерс высказал поддержу бельгийской стороны осуществляемым в Узбекистане реформам и отметил, что готовность к сотрудничеству бельгийской стороны не будет ограничиваться только сектором здравоохранения, так как такие направления, как сельское хозяйство, образование, культурное взаимодействие, туризм и другие, также представляют большой интерес для его страны" - говорится в сообщении.

© Sputnik / Сергей Пятаков Камилов: вопрос о визите Шавката Мирзиёева в Брюссель стоит на повестке дня

Накануне делегация также встретилась с управляющим директором компании IBA Оливье Леграном, который выразил заинтересованность в совместном строительстве первого в Центральной Азии Центра протонной терапии онкологических заболеваний.

В 2018 году Узбекистан активно развивал отношения с Королевством Бельгия. В ноябре Брюссель посетил премьер-министр республики Абдулазиз Камилов, он также сообщил о проработке вопроса о визите президента Шавката Мирзиёева.