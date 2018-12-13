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Путин рассказал, кто может стать президентом

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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По словам главы России, этот высокий пост может занять человек с любой профессией, важно посвятить этому делу свою жизнь.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле рассказал, какая нужна профессия, чтобы стать президентом, заявление передает РИА Новости.

По словам главы страны, президентом может быть человек с любой профессией, но важно, чтобы он был готов посвятить ей всю жизнь.

При этом часто лидерами становятся люди с юридическими и экономическими знаниями, те, кто погружен в социум и законы взаимодействия между людьми.

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Пресс-служба экспертного клуба "Сибирь-Евразия"
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"Но главное не это - вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу - готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью", - заявил президент.

Кроме того, по словам Путина, президент должен действовать в соответствии с врачебным правилом «Не навреди». И, конечно, просто нужно быть порядочным человеком.

Теги:
Россия, Владимир Путин, президент



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