Какие новые праздники появятся в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане появятся два новых праздника – День работников сфере геологии и День работников таможни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с заседания Сената республики.
Закон "Об установлении Дня работников сфере геологии Республики Узбекистан" сенаторы рассмотрели на 17-м пленарном заседании в Ташкенте, эта дата будет отмечаться в первое воскресенье апреля. День работника органов государственной таможенной службы – 26 января.
Ранее Сенат Узбекистана одобрил государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% валового внутреннего продукта.