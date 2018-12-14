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Какие новые праздники появятся в Узбекистане

Sputnik
Политика
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На 17-м пленарном заседании Сенат Олий Мажлиса утвердил День геолога и День работников таможни.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане появятся два новых праздника – День работников сфере геологии и День работников таможни, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с заседания Сената республики.

Закон "Об установлении Дня работников сфере геологии Республики Узбекистан" сенаторы рассмотрели на 17-м пленарном заседании в Ташкенте, эта дата будет отмечаться в первое воскресенье апреля. День работника органов государственной таможенной службы – 26 января.

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Таким образом власти намерены популяризировать две этих отрасли среди молодежи, увеличить кадровые потенциалы, повысить эффективность геологоразведочных работ, стимулировать открытие новых месторождений полезных ископаемых.

Ранее Сенат Узбекистана одобрил государственный бюджет на 2019 год с дефицитом в размере 1,1% валового внутреннего продукта.

Теги:
Узбекистан, праздник, Олий Мажлис



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