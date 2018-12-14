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Шавкат Мирзиёев раскритиковал власть на местах

Президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал власть на местах

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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По его словам, без преодоления трудностей и труда невозможно достичь результатов по повышению уровня жизни населения Узбекистана.

 

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.  В городе Карши 14 декабря проходит совещанием с участием президента Шавката Мирзиёева, хокимов области и районов, руководителей секторов, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства раскритиковал органы исполнительной власти на местах, среди основных замечаний – пассивность и отсутствие требовательности.

"Мы хотим, чтобы наш народ жил хорошо, страна вошла в число развитых государств. Однако без труда, без преодоления трудностей еще никто не достиг и не достигнет этого! Приезжает Президент, дает направления, ставит задачи. Кто их будет исполнять? Когда люди пробудятся, наконец? Ведь мы во многом опоздали", - заявил президент.

Он также отметил, что для достойного конкурирования каждый руководитель должен работать с максимальной самоотдачей и постоянно развиваться.

Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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