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Центр занятости

Работа – всем: в Узбекистане отменили часть требований к прописке

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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На 17-м заседании Сената одобрен "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствования механизмов обеспечения общественного порядка".

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.  В Узбекистане отменили ранее обязательное требование о прописке при приеме на работу, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Соответствующее решение депутаты приняли на 17-м заседании, они одобрили "Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствование механизмов обеспечения общественного порядка".

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Изменения внесли в КоАО и Трудовой кодекс республики, в ближайшее время их может одобрить президент Шавкат Мирзиёев.

Теперь граждане без постоянной или временной прописки могут работать в Ташкенте или Ташкентской области, а с работодателей сняты штрафы и ответственность за учет места пребывания сотрудника.

Ранее в пятницу на заседании приняли решение о введении двух новых праздников – Дня работников сфере геологии и Дня работников таможни.

Теги:
работа, прописка, Узбекистан



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