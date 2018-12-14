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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравляет граждан с Днем Конституции

Арбузы и виноград: президент предложил решение проблем Кашкадарья

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Шавкат Мирзиёев 14 декабря провел в Карши совещание, указал на необходимые структурные изменения и меры по обеспечению занятости населения.

 

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное экономике Кашкадарья, сообщает пресс-служба главы государства.

"Для решения социальных вопросов прежде всего необходимо развивать экономику. В связи с этим были разработаны предложения о реализации в 2019-2020 годах более 1 тысячи 200 проектов в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и других", - говорится в сообщении.

Одна из мер – выращивание винограда и арбузов в Яккабагском, Камашинском, Шахрисабзском, Китабском районах.

Глава государства раскритиковал неудовлетворительные результаты в сельском хозяйстве, серьезные недостатки в хлопоководстве.

Также было отмечено мало количество иностранных туристов в области – всего 63 тысячи. Президент считает необходимым приложить все усилия к развитию туризма.

Теги:
Экономика, Кашкадарьинская область, Шавкат Мирзиёев



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