Глава Шри-Ланки ушел в отставку

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В Шри-Ланке ушел в отставку премьер-министр, сообщает РИА Новости.

Он подписал документ о своем уходе, в четверг Верховный суд страны постановил, что Махинда Раджапакса не имеет права исполнять функции. В начале декабря аппеляционный суд запретил действующему правительству работать.

В пятницу сын премьера Намал Раджапакса сообщил о его решении уйти в отставку.

Махинда Раджапкса – один из лидеров партии свободы Шри-Ланки, которая входит в Народный альянс. Он был президентом страны с ноября 2005 по январь 2015-го, в 2004-2005 годах и с октября 2018-го – премьер-министр.