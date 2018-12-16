Абдулла Арипов отправится на заседание в Кыргызстан

Премьер-министр примет участие в заседании по поводу приграничных областей республики.

ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его кыргызский коллега Мухаммедкалый Абылгазиев 18 декабря встретятся в Оше.

Стороны проведут второе заседание Совета глав приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей Правительства Кыргызстана в приграничных областях, уточняется на сайте узбекистанского МИД.

Ранее сообщалось, что к середине 2019 года завершится строительство пропускных пунктов на границе Кыргызстана с Узбекистаном.

Напомним, Узбекистан и Кыргызстан в 2017 году подписали промежуточный договор о государственной границе и впервые в истории описали около 85% границы.