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МИД Узбекистана и Австрии проведут политконсультации

CC0 / pixabay
Политика
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Год назад Вена и Ташкента отметил 25-летие дипотношений.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте 17 декабря состоится шестой раунд межмидовских политических консультаций между Узбекистаном и Австрией, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

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Sputnik / Сергей Пятаков
Делегация Узбекистана обсудила в Австрии проблемы борьбы с коррупцией

В июне делегация Генеральной прокуратуры Узбекистана в рамках визита в Вену провела встречу с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Кройтнером. Тогда австрийская сторона полностью поддержала проводимые реформы в области борьбы с коррупцией в республике.

В феврале 2017 года Вена и Ташкента отметил 25-летие дипотношений. За прошедший период между двумя государствами установились динамичные и конструктивные связи.

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Теги:
Ташкент, Вена, МИД Узбекистана, Австрия, Узбекистан



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