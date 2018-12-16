МИД Узбекистана и Австрии проведут политконсультации

Год назад Вена и Ташкента отметил 25-летие дипотношений.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте 17 декабря состоится шестой раунд межмидовских политических консультаций между Узбекистаном и Австрией, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

Sputnik / Сергей Пятаков Делегация Узбекистана обсудила в Австрии проблемы борьбы с коррупцией

В июне делегация Генеральной прокуратуры Узбекистана в рамках визита в Вену провела встречу с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Кройтнером. Тогда австрийская сторона полностью поддержала проводимые реформы в области борьбы с коррупцией в республике.

В феврале 2017 года Вена и Ташкента отметил 25-летие дипотношений. За прошедший период между двумя государствами установились динамичные и конструктивные связи.