Австрия и Узбекистан обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Австрии Алоисом Краутом, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Камилов принял верительные грамоты и пожелал послу успехов на ответственном посту.

"В ходе состоявшейся беседы стороны отметили динамичный и поступательный характер двустороннего сотрудничества, — отметили в пресс-службе. — На встрече была подтверждена взаимная заинтересованность в расширении прямых связей между представителями деловых кругов двух стран, в том числе в рамках обменов визитами и проведения совместных бизнес-форумов".

Стороны подчеркнули, что придают большое значение культурно-гуманитарному взаимодействию. Знаковым событием является открытие в Ташкентском экономическом университете совместного факультета, где будут готовить специалистов по передовым программам.

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