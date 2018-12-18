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Узбекистан не поддержал резолюцию генассамблеи ООН о о милитаризации Крыма

© Foto : Patrick Gruban
Политика
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Резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН делегация Украины в соавторстве с 40 другими государствами.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Делегаты 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей, сообщает Центр новостей ООН.

Резолюцию о милитаризации Крыма, а также районов Черного и Азовского морей внесла на рассмотрение делегация Украины в соавторстве с 40 другими государствами.

"Присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона». В ней выражается серьезная озабоченность «по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой", - говорится в тексте резолюции.

Авторы отметили нарастание напряженности в связи с недавним инцидентом в Черном море, когда в России задержали экипаж трех украинских судов, нарушивших границы РФ.

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию освободить суда и их экипажи и оборудование, а также не препятствовать осуществлению навигационных прав и свобод  Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. В документе осуждается сооружение Россией моста через Керченский пролив.

"Генеральная Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины", -  говорится в принятой резолюции. 

Ее поддержали 66 государств, 19 стран проголосовали "против". Воздержались 72 делегации. Представители Армении, Беларуси и  Узбекистана голосовали против резолюции. Делегации Казахстана и Кыргызстана воздержались. Представители Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана не принимали участия в голосовании.

Представитель России - первый заместитель Постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский назвал принятую резолюцию "вредоносной украинской затеей" и добавил, что с точки зрения РФ, вопрос принадлежности Крыма решен окончательно и бесповоротно.




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