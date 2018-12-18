Кыргызстан предложил Узбекистану отменить плату для грузоперевозчиков

Товарооборот между странами за 9 месяцев 2018 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Второе заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана прошло в Оше, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что благодаря взаимному проявлению твердой политической воли глав двух государств, кыргызско-узбекские отношения за последние годы вышли на новый уровень.

© Foto : Пресс-служба правительства / Алишер Алиев Арипова торжественно встретили в Кыргызстане: что премьер обсудит в Оше

"Проведение первого заседания Совета Глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана в марте текущего года в Фергане и бизнес-встреча деловых кругов приграничных областей придали новый импульс развитию и укреплению отношений между нашими странами и народами. Достигнутые договоренности по итогам взаимных визитов, встреч на высшем уровне, состоявшиеся за последние годы требуют постоянного мониторинга с нашей стороны с целью их планомерной реализации, а также тесного взаимодействия ответственных министерств и ведомств двух государств", — подчеркнул Абылгазиев.

Он отметил положительную динамику в укреплении межрегиональных связей между приграничными регионами и подчеркнул, что благодаря активному взаимодействию между главами областей и районов, многие вопросы хозяйственного характера оперативно решаются на местном уровне.

По словам Абылгазиева, товарооборот между странами за 9 месяцев 2018 года составил свыше 250 миллионов долларов, что на 11% выше, чем в аналогичный период 2017 года.

"Сфера автомобильного и железнодорожного транспорта является важной составляющей в системе кыргызско-узбекских связей, которые сможет объединить не только наши страны, но и весь регион. C целью создания благоприятных условий мы предлагаем узбекским коллегам отменить плату для грузоперевозчиков. Это безусловно способствует росту количества взаимных грузоперевозок и увеличению товарооборота между нашими странами", — сказал премьер-министр.

Также Абылгазиев поблагодарил за проведение на высоком уровне в Узбекистане мероприятий, приуроченных к 90-летию писателя Чынгыза Айтматова.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что регулярные мероприятия на высоком уровне в последнее время позволили двум странам достигнуть исторически значимых результатов и договоренностей.

© Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время визита в Кыргызстан

"Результаты переговоров в узком составе показали, что при обоюдном желании не может быть вопросов по которым мы бы не могли найти взаимоприемлемого решения", — подчеркнул Арипов.

На заседании комиссии выступили полномочные представители правительства Кыргызстана в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях, министр экономики Олег Панкратов. Они рассказали о торгово-экономических возможностях регионов.

От узбекской стороны выступили хокимы Ферганской, Андижанской и Наманганской областей, министр внешней торговли. Они представили информацию о достижениях и инвестиционных возможностях своих областей.

На заседании также рассмотрели вопросы реализации соглашений о межрегиональном сотрудничестве, расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, углубления культурно-гуманитарных связей, улучшения условий пересечения участков государственной границы.