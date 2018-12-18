В 2019 году в Ташкенте могут провести традиционный марафон с участием КНР

Планы на спортивное событие в хокимияте столицы обсудили представители китайской компании Runff (Suzhou) Sports Development.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Китайская компания Runff (Suzhou) Sports Development обсудила с представителями хокимията Ташкента проведение в марте 2019 года традиционного марафона, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"На встрече в столичном хокимияте стороны обсудили вопросы, связанные с местом проведения марафона, длиной трассы, количеством участников", - уточняется в сообщении.

При этом Shanghai Marathon ежегодно проводится в Шанхае, а в этот раз также планируется пригласить зарубежных звезд.

Ранее сообщалось, что Ташкент вошел в альянс городов Великого шелкового пути, в объединение также приняли Самарканд, Бухару, Карши и Ташкентскую область. Соответствующий сертификат в понедельник хокимияту столицы вручили представители Всекитайской ассоциации по содействию дружбе.