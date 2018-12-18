Мирзиёев ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Таджикистаном

Договор о стратегическом партнерстве двух стран главы государств подписали в Ташкенте 17 августа в ходе визита в Узбекистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан"

Договор президенты двух стран подписали в Ташкенте 17 августа в ходе визита в Узбекистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Таджикская сторона ратифицировала документ в ноябре. Нижняя палата сената Узбекистана приняла и одобрила закон на прошлой неделе .

"Ратифицировать договор о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан", - говорится в документе.

Как следует из договора, стороны устанавливают и всесторонне развивают долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства на основе принципов равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия.

Мирзиёев также ратифицировал Соглашение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами-членами ШОС.