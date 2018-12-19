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Узбекистан договорился об экономическом сотрудничестве с Канадой

В Канаде высоко оценили экономический прогресс Узбекистана

Пресс-служба МИД
Политика
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В городе Торонто прошел круглый стол, посвященный развитию экономического сотрудничества двух стран.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Канадская деловая ассоциация провела в Торонто круглый стол с участием делегации Узбекистана, сообщает пресс-служба МИД РУ.

Стороны обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в мероприятии приняли участие представители авиапромышленной, строительной, энергетической, горнорудной промышленности.

"Участниками круглого стола отмечено, что Узбекистан стремительно развивается, превращаясь в "хаб экономического прогресса в Центральной Азии". За последние годы в стране созданы самые благоприятные условия для зарубежного бизнеса, и канадские компании "готовы воспользоваться моментом" для инвестирования в этот перспективный рынок", - говорится в сообщении.

В результате Узбекистан и Канада договорились об организации торговой миссии в мае 2019 года, основное внимание планируется уделить нефтегазовой отрасли.

 

Теги:
Экономика, Канада, Узбекистан



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