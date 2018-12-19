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Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в Кыргызстане

"Дорожная карта" и посещение школы: как проходит визит Арипова в Кыргызстан

Политика
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан для участия во втором заседании Совета глав приграничных областей двух стран.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в сопровождении премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева посетили среднюю школу имени Алишера Навои в Оше, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.

Средства на строительство и оснащение школы, открытой в сентябре 2018 года, выделил Узбекистан.

  • Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в Кырыгызстане
    Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в Кырыгызстане
    Правительство Кыргызстана
  • Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в Кыргызстане
    Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в Кыргызстане
    Правительство Кыргызстана
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Правительство Кыргызстана
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в Кырыгызстане

Главы правительств осмотрели учебные корпуса, столовую, актовый зал и спортивные площадки. Затем премьер-министры посетили национальный историко-археологический музейный комплекс "Сулайман-Тоо".

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил национальный историко-археологический музейный комплекс Сулайман-Тоо
Правительство Кыргызстана
Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил национальный историко-археологический музейный комплекс "Сулайман-Тоо"

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов во время визита в Кыргызстан
© Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики
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Арипов прибыл в Кыргызстан для участия во втором заседании Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана. По итогам заседания совета премьер-министры двух стран подписали итоговый протокол и "дорожную карту" по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.

"Дорожная карта" содержит в себе конкретные шаги по развитию сотрудничества в области торговли, совместной кооперации в промышленности, взаимодействия в области карантина и ветеринарии, упрощения таможенных процедур, межбанковского сотрудничества.




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