"Дорожная карта" и посещение школы: как проходит визит Арипова в Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в сопровождении премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева посетили среднюю школу имени Алишера Навои в Оше, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.
Средства на строительство и оснащение школы, открытой в сентябре 2018 года, выделил Узбекистан.
- Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в КырыгызстанеПравительство Кыргызстана
- Премьер Узбекистана Абдулла Арипов посетил школу в КыргызстанеПравительство Кыргызстана
Главы правительств осмотрели учебные корпуса, столовую, актовый зал и спортивные площадки. Затем премьер-министры посетили национальный историко-археологический музейный комплекс "Сулайман-Тоо".
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