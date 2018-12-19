В Кремле назвали основные темы пресс-конференции Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. На традиционной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Кремле ожидают много вопросов по международной обстановке, отношениям России и США, а также по региональной повестке, рассказал в интервью НТВ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры. Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной, — отметил Песков. — Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от "а" до "я" сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны".

Региональная повестка часто отличается от федеральной, сказал Песков.

"Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске", — отметил он.

© Sputnik / Алексей Дружинин Двенадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Пресс-секретарь рассказал, что Путин взял на подготовку к пресс-конференции три дня, что, впрочем, не отменяет его рабочих мероприятий.

"Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента", — сообщил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что многие вопросы, заданные на пресс-конференции, "становятся поводом для оформления перечня поручений, которые тоже делает администрация президента".

"И здесь президент очень четко отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело уже форму его поручения", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется 20 декабря в 12:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в Центре международной торговли в столице РФ. Российские телеканалы отвели на событие три часа эфирного времени, но это условно: ограничения по длительности нет.

Пресс-конференция Владимира Путина: 47 вопросов за 4 часа >>>

Практику проведения пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году, еще во время первого президентского срока. Самой продолжительной стала встреча 2008 года: за 4 часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

В этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста.