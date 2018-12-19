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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МИД РФ: незаконное присутствие США в Сирии препятствует преодолению кризиса

© Sputnik / Евгения Новоженина
Политика
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Внешнеполитическое ведомство не раз обращало внимание на то, что США фактически оккупировали значительную часть сирийской территории.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Незаконное присутствие США в Сирии, в частности в лагере "Рукбан", превращается в опасное препятствие на пути урегулирования кризиса в стране, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Американцы не допускают в эту зону представителей сирийских властей, зато покровительствуют укрывшимся там боевикам, в том числе связанным с ИГИЛ*, обучают и вооружают их, — отметила Захарова, говоря о ситуации в лагере "Рукбан". — В результате члены незаконных вооруженных формирований сегодня контролируют 50-тысячный лагерь, большая часть жителей которого давно хочет покинуть его, чтобы вернуться в родные места, но не в состоянии сделать это в организованном порядке".

Официальный представитель ведомства отметила, что на северо-востоке Сирии усиливается напряженность, основная причина которой — военное присутствие США, "заигрывающих с сепаратистски настроенными курдскими политиками", что вызвало обеспокоенность Турции. Как результат — ситуация вдоль границы между Сирией и Турцией обострилась, возможен кризис.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГИЛ* в Сирии.

Утром в среду американские СМИ писали о подготовке к полному выводу войск США из северо-восточной части Сирии.

* ИГИЛ ("Исламское государство") — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.

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Теги:
Сирия, США, МИД РФ, Мария Захарова



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