Чем займется новый департамент при Министерстве культуры Узбекистана

Президент Узбекистана утвердил «дорожную карту» по коренному совершенствованию охраны, сохранения, научного исследования, пропаганды и рационального использования объектов материального культурного наследия на 2019–2021 годы

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. При Министерстве культуры Узбекистана создан департамент культурного наследия.

Соответствующее Постановление "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере охраны объектов материального культурного наследия" подписал президент страны, сообщает МИД республики.

"Новый департамент станет специальным уполномоченным учреждением в сфере охраны и использования объектов материального культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия", - говорится в сообщении.

Территории республики, включенные по своей историко-культурной ценности в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, считаются особо охраняемыми историко-культурными территориями, проекты запланированных на их территории работ по строительству и благоустройству подлежат обязательному согласованию с Департаментом и Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AP Photo / Anvar Ilyasov Ташкентцы выберут места для культурных мероприятий

Президент также утвердил «дорожную карту» по коренному совершенствованию охраны, сохранения, научного исследования, пропаганды и рационального использования объектов материального культурного наследия на 2019–2021 годы.

Основными задачами Департамента является контроль за соблюдением законодательства по охране и использованию объектов материального культурного наследия, в том числе музейных экспонатов и коллекций, культурных ценностей; осуществление историко-культурной экспертизы; установление сотрудничества с учеными, народными мастерами, реставраторами и экспертами, оказание поддержки развитию уникальных методов, традиций.

Департамент должен пропагандировать и популяризировать объекты материального культурного наследия; развивать сотрудничество с международными и зарубежными организациями, в том числе привлекать гранты, кредиты финансовых институтов и благотворительных пожертвований.