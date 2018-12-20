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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина

Владимир Путин рассказал, что может привести к глобальной ядерной катастрофе

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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Путин прокомментировал ситуацию с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции с журналистами.

Российский лидер прокомментировал ситуацию с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Трудно представить, как будет развиваться ситуация дальше"- сказал Путин.

Он отметил, что снижение порога контроля за вооружениями может привести к глобальной ядерной катастрофе. Однако президент РФ считает, что у человечества хватит здравого смысла для того, чтобы не доводить до крайностей.

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Теги:
Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия



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