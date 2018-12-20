Владимир Путин рассказал, что может привести к глобальной ядерной катастрофе

Путин прокомментировал ситуацию с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В мире наблюдается развал системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции с журналистами.

Российский лидер прокомментировал ситуацию с намерением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Трудно представить, как будет развиваться ситуация дальше"- сказал Путин.

Он отметил, что снижение порога контроля за вооружениями может привести к глобальной ядерной катастрофе. Однако президент РФ считает, что у человечества хватит здравого смысла для того, чтобы не доводить до крайностей.