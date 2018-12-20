Путин опасается перетекания террористов из Сирии в соседние регионы

Глава России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что считает удовлетворительной совместную с США работу по урегулированию ситуации в Сирии.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился со словами американского президента Дональда Трампа о победе над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ и ряде стран) в Сирии, но, по его словам, существует опасность перетекания террористов в соседние регионы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Сообщалось, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

"Что касается победы над ИГИЛ, в целом я согласен с президентом США. Мы, я уже об этом тоже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Существует опасность перетекания этих группировок и им подобным в соседние регионы - в Афганистан, но и в другие страны, в страны исхода, откуда они приехали, в том числе и в Центральную Азию. Туда часть террористов возвращаются. Это большая опасность для всех нас ", - заявил Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он добавил, что считает удовлетворительной совместную с США работу по урегулированию ситуации в Сирии.

"Несмотря на все противоречия, между нашими специалистами, и военными, и спецслужбами, и МИДами налажен достаточно конструктивный диалог по решению острых проблем борьбы с терроризмом на сирийской территории. В целом мы удовлетворены тем, как идет совместная работа", - сказал Путин.

Ранее помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов назвал запрещенную террористическая группировку "Исламское государство" наибольшей угрозой безопасности на южных рубежах России.