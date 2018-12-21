Почему глава Пентагона покидает свой пост

Дональд Трамп сообщил, что генерал Мэттис уйдёт на пенсию после двухлетней службы в администрации. Сам министр объяснил, что к такому решению привели определенные противоречия с главой Белого дома.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Министр обороны Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил по своему обыкновению в своем Twitter-аккаунте.

"Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны", - написал Трамп.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

Американский лидер отметил, что на протяжении работы "Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования".

"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств", - добавил Трамп.

Отметим, что Мэттис подал Трампу письмо с прошением об отставке 20 декабря.

Что касается реальных причин, по которым он принял это решение, то можно предположить, что поводом послужили разногласия с главой государства.

Сам Джеймс Мэттис в письме отметил, что Трампу нужен министр, взгляды которого будут совпадать с Трампом.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции", - отметил глава Пентагона.

Кандидатура нового министра обороны пока не объявлена.