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Штаб-квартира Министерства обороны США

Почему глава Пентагона покидает свой пост

© David B. Gleason
Политика
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Дональд Трамп сообщил, что генерал Мэттис уйдёт на пенсию после двухлетней службы в администрации. Сам министр объяснил, что к такому решению привели определенные противоречия с главой Белого дома.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Министр обороны Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил по своему обыкновению в своем Twitter-аккаунте.

"Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны", - написал Трамп.

Американский лидер отметил, что на протяжении работы "Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования".

"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств", - добавил Трамп.

Отметим, что Мэттис подал Трампу письмо с прошением об отставке 20 декабря.

Что касается реальных причин, по которым он принял это решение, то можно предположить, что поводом послужили разногласия с главой государства.

Сам Джеймс Мэттис в письме отметил, что Трампу нужен министр, взгляды которого будут совпадать с Трампом.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции", - отметил глава Пентагона.

Кандидатура нового министра обороны пока не объявлена.




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