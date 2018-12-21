Талибы признали невозможность победить в Афганистане

Они согласны с тем, что военного решения нет и готовы провести встречу с правительством и представителями США.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Движение "Талибан" признало невозможность военного решения ситуации в Афганистане и невозможность победить, передает РИА Новости заявление спецпредставителя госсекретаря США по примирению Залмая Халилзада.

"Мы сперва должны провести встречу с США и затем с афганским правительством для решения проблемы", - сказал он журналистам.

В переговорах в Абу-Даби с талибами приняли участие представители США, ОАЭ, Саудовской Аравии и Пакистана. Также прибыла делегация правительства Афганистана, она готовилась к "закрытым переговорам", но талибы от них отказались. На этой встрече стороны обсуждали трехмесячное перемирие в стране.

В Афганистане в течение многих лет продолжается вооруженный конфликт между официальными властями и радикальными движением "Талибан". Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе, в марте 2018-го в Ташкенте прошла Международная конференция на эту тему.