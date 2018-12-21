Мирзиёев хочет увидеть в Узбекистане собственные Adidas и Nike

На совещании по вопросам внедрения новой концепции налоговой политики глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил закрепить сотрудников соответствующих органов за предприятиями, переходящими на уплату общеустановленного налога.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Узбекистане необходимо наладить работу интернет-страницы с ответами на часто задаваемые вопросы по налоговой реформе, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам полного внедрения в практику новой концепции налоговой политики.

По поручению главы государства Концепция совершенствования налоговой политики, согласно которой количество налогов снизится с 19 до 15. Ставка налога на прибыль юридических уменьшится с 14 до 12%, налога на прибыль в виде дивидендов и процентов – с 10 до 5%. Налоговые ставки будут более предсказуемыми. Отменяется порядок выплаты отчислений из товарооборота. В результате крупные предприятия смогут оставить в своем распоряжении более 5 триллионов сумов.

Начиная с 1 января 2019 года все субъекты предпринимательства, независимо от численности работников, имеющие товарооборот в размере более миллиарда сумов, перейдут на уплату общеустановленного налогового платежа.

Как отметили на совещании, разрыв между налоговым бременем плательщиков единого налога и плательщиков общеустановленного налога чрезмерно большой, что не стимулирует укрупнение малого бизнеса. Всемирно известные бренды, такие как Adidas, Nike, Indesit, Knauff когда-то начинали свою деятельность в качестве небольших семейных предприятий и превратились в крупные компании благодаря соответствующим стимулирующим механизмам. Мирзиёев поинтересовался: когда Узбекистан будет иметь такие крупные бренды?

Президент поручил закрепить сотрудников налоговых органов за предприятиями, переходящими на уплату общеустановленного налога. Специалисты Государственного налогового комитета должны провести семинары-тренинги для ответственных работников предприятий, действующих в их системе.

"В подсчете и ведении отчетности по общеустановленному налогу наибольшую сложность представляет налог на добавленную стоимость. Для облегчения этого процесса планируется внедрение данного налога поэтапно в течение двух лет", - заявил президент.

Предприятия, товарооборот которых составляет от миллиарда до 3 миллиардов сумов, будут платить НДС добровольно в упрощенном порядке. Они не будут вести отдельную счет-фактуру по закупленным товарам и будут платить налог исходя из товарооборота, дифференцированно в разрезе сфер деятельности.

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На совещании отметили, что необходимо наладить работу интернет-страницы с ответами на часто задаваемые вопросы и круглосуточных call-центров, чтобы налогоплательщики могли получить разъяснения по поводу любых неясностей.

Президент поручил обеспечить правильное ценообразование на всех этапах производства до получения готовой продукции путем внедрения налога на создаваемую добавленную стоимость, недопущение необоснованного роста цен на каждом этапе производства готовой продукции.

Мирзиёев отметил необходимость внедрения упрощенного порядка, предусматривающего возмещение налога на добавленную стоимость в течение десяти дней.

"Новый налоговый кодекс должен полностью охватывать все процедуры, механизмы и методы налогообложения, быть понятным для всех. Эта работа является нашим первым шагом к созданию справедливой и стимулирующей налоговой системы", – сказал глава он.

Напомним, в Узбекистане опубликованы для общественного обсуждения предварительные варианты особенной и общей частей налогового кодекса, а также раздел по налогу на добавленную стоимость.