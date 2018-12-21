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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов встретился с послом Вьетнама

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Стороны обсудили дальнейшие перспективы развития отношения и подтвердили заинтересованность.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 декабря встретился с послом Вьетнама Фам Ван Фао, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии диалога двух стран и обсудили его перспективы, также Камилов поблагодарил посла, который заканчивает свою дипломатическую миссию, за активную работу.

"Как подчеркивалось, в настоящее время состояние двусторонних отношений в целом характеризуется позитивной динамикой в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

Фам Ван Фао работал в Узбекистане четыре года, он также поблагодарил министра за благоприятные условия для успешного исполнения миссии.

В конце сентября посольством Вьетнама в Ташкенте посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, он выразил соболезнования в связи со смертью президента республики Чан Дай Куанга.

Теги:
Узбекистан, Вьетнам, Посол, Абдулазиз Камилов



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