В Узбекистане меняется закон об электронной коммерции

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Правительство Узбекистана планирует обновить закон об электронной коммерции, новая редакция документа опубликована на портале обсуждения проектов.

Помимо базовых терминов, в закон планируют включить определения цифровых продуктов, импорта и экспорта, цифровой дистрибуции.

Также там прописаны дополнительные принципы электронных сделок – унификация документов, максимальная открытость, прозрачность и понятность процедур.

"Определен порядок государственного регулирования сферы: разграничена компетенция Кабинета Министров, Мининфокома, государственных органов и местных властей", - уточняется в сообщении.

Детально расписан порядок заключения сделок, в том числе общие требования к форме и порядку их документирования.