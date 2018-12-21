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В Узбекистане меняется закон об электронной коммерции

CC0 / pixabay
Политика
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На портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов появилась новая редакция документа.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Правительство Узбекистана планирует обновить закон об электронной коммерции, новая редакция документа опубликована на портале обсуждения проектов.

Помимо базовых терминов, в закон планируют включить определения цифровых продуктов, импорта и экспорта, цифровой дистрибуции.

Также там прописаны дополнительные принципы электронных сделок – унификация документов, максимальная открытость, прозрачность и понятность процедур.

"Определен порядок государственного регулирования сферы: разграничена компетенция Кабинета Министров, Мининфокома, государственных органов и местных властей", - уточняется в сообщении.

Детально расписан порядок заключения сделок, в том числе общие требования к форме и порядку их документирования.

 

Теги:
закон, Электронная коммерция, Узбекистан



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