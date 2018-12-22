Евросоюз поможет Узбекистану с мониторингом безопасности

С этой целью международная организация предоставит республике две мобильные лаборатории.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Евросоюз поставит Узбекистану две мобильные лаборатории по мониторингу безопасности, сообщает РИА Новости.

Об этом делегация республики во главе с руководителем госинспекции "Промгеокомтехнадзор" Бахтиером Гулямовым договорилась с институтам и организации ЕС и Бельгии.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Евросоюз и Узбекистан договорятся об укреплении связей

Стороны обсудили организацию краткосрочных программ по ядерной безопасности, снижение рисков воздействия химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, а также остановились на вопросах подготовки и повышения квалификации специалистов в Узбекистане.

Помимо лабораторий, ЕС также передаст республике системы для дистанционного обучения.

Напомним, что в декабре правительство Узбекистана утвердило национальный план действий республики в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности до 2021 года.