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Евросоюз поможет Узбекистану с мониторингом безопасности

© Flickr
Политика
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С этой целью международная организация предоставит республике две мобильные лаборатории.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik.  Евросоюз поставит Узбекистану две мобильные лаборатории по мониторингу безопасности, сообщает РИА Новости.

Об этом делегация республики во главе с руководителем госинспекции "Промгеокомтехнадзор" Бахтиером Гулямовым договорилась с институтам и организации ЕС и Бельгии.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Евросоюз и Узбекистан договорятся об укреплении связей

Стороны обсудили организацию краткосрочных программ по ядерной безопасности, снижение рисков воздействия химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, а также остановились на вопросах подготовки и повышения квалификации специалистов в Узбекистане.

Помимо лабораторий, ЕС также передаст республике системы для дистанционного обучения.

Напомним, что в декабре правительство Узбекистана  утвердило национальный план действий республики в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности до 2021 года.

Теги:
безопасность, Узбекистан, Евросоюз



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