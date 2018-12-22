Как Россия поможет своим школам за рубежом

В Ташкенте особое содействие реализации программы "Русская школа за рубежом" будет оказывать Россотрудничество.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Правительство Российской Федерации пообещало с 2021 года начать реализацию отдельной программы "Русская школа за рубежом", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Подразумевается выделение конкретных финансовых средств, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Федерального Собрания Фарит Мухаметшин в ходе 22-ой страновой конференции соотечественников, прошедшем в Ташкенте.

По словам Мухаметшина, дела соотечественников всегда обсуждаются в рамках правительственного часа. На этой неделе в Совете Федерации приняли два закона, касающиеся деятельности соотечественников за пределами РФ.

"По итогам совещания Верхняя палата настаивает на выработке механизма создания концепции "Русская школа за рубежом" через внесение дополнений в госпрограмму РФ по внешнеполитической деятельности. Это подразумевает выделение конкретных финансовых средств на поддержку русских школ за рубежом. И мы получили положительную реакцию правительства России, которое пообещало с 2021 года начать реализацию отдельной программы "Русская школа за рубежом" как государственной", - отметил он.

В частности, Мухаметшин выразил надежду, что Россотрудничество будет играть ведущую роль в наполнении этих программ конкретными мероприятиями, в том числе и в Узбекистане.

Он также напомнил, что в Ташкент в рамках визита президента РФ Владимира Путина приезжали более 80 ректоров российских вузов. Было подписано около 100 соглашений по оказанию содействиям в образовательном процессе.