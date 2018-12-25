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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция готова в одиночку разгромить ИГИЛ в Сирии

AFP / ADEM ALTAN
Политика
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Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, ранее президент Реджеп Эрдоган пригласил Дональда Трампа для обсуждения в Анкару.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Турция может в одиночку разгромить силы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире – прим.ред.) в Сирии и готова сотрудничать с партнерами по коалиции, Ираном и Россией, сообщает РИА Новости.

Как заявил министр иностранных дел страны  Мевлют Чавушоглу, о кооперации с Сирией речь не идет, но идут переговоры с США.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Трамп: мы победили ИГ в Сирии

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу США Дональда Трампа и пообщался с ним по телефону. Стороны договорились о завершающем этапе реализации дорожной карты по сириийскому Манбиджу, он пройдет до того, как американские войска будут выведены из Сирии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о полной победе над ИГИЛ в Сирии.

Теги:
ИГИЛ, США, Турция, Сирия



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