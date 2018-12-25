Узбекистан и Китай подвели итоги отношений в 2018 году

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Делегации Узбекистана и Китая обсудили в Пекине состояние и перспективы развития межгосударственных отношений, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики. В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй.

Стороны провели обзор реализации договоренностей, достигнутых на разных уровнях. Отдельное внимание было уделено графику мероприятий на 2019 год, в том числе в рамках II международного форума "Один пояс, один путь".

"Подводя итоги двусторонних связей в 2018 году в торгово-экономической сфере, стороны с удовлетворением констатировали их динамичный и взаимовыгодный характер. В январе-октябре объем товарооборота превысил 5 миллиардов долларов США, тогда как за весь 2017 год этот показатель был на уровне 5 миллиардов долларов США", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии Нобуаки Ито итоги сотрудничества в уходящем году. Стороны подчеркнули, что отношения развивались поступательно практически во всех сферах.