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17-ое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса РУз

Против пыток и жестокости: депутаты Олий Мажлиса обсуждают новый закон

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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В конце декабря депутаты нижней палаты парламента обсудили проект о внесении изменений и дополнений в закон.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Депутаты нижней палаты Олий Мажлиса 25 декабря на пленарном заседании обсудили проект о внесении изменений и дополнений в закон о правах человека, сообщает Podrobno.uz.

Власти Узбекистана стремятся создать институт превентивного механизма по предупреждению пыток и жестоких видов наказания. Для этого омбудсмен, специальный уполномоченный, будет посещать места содержания под стражей и проводить проверки.

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Также он получит право потребовать провести медицинское освидетельствование заключенного и принять незамедлительные меры по пресечению незаконных действий, сможет составлять заключения об условиях содержания, вносить предложения.

Помимо тюрем омбудсмен будет проверять условия в психиатрических больницах, учреждениях социальной помощи, интернатах.

Теги:
Узбекистан, закон, Олий Мажлис



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