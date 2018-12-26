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Эмомали Рахмон в Ташкенте

Рахмон назвал достижением улучшение отношений с Узбекистаном в 2018 году

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Президент Таджикистана напомнил о подписании Договора о стратегическом партнерстве и уточнил, что за это время взаимными поездками обменялись более 2,5 миллиона граждан обеих республик.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце декабря выступил с традиционным ежегодным посланием парламенту и среди других достижений отметил улучшение отношений с Узбекистаном, сообщает Sputnik Таджикистан.

Он назвал это событие историческим, напомнил о подписании Договора о стратегическом партнерстве и развитии отношений – за это время взаимными поездками обменялись свыше 2,5 миллиона граждан с обеих сторон.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время визита в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Кроме того, глава республики высоко оценил введение в действие первого агрегата Рогунской ГЭС, поддержку "водных" инициатив Таджикистана со стороны ООН.

В августе Эмомали Рахмон впервые за 17 лет посетил с визитом Узбекистан. Тогда страны заключили контракты на 130 миллионов долларов и подписали Совместное заявление. Также президенты договорились по спорным вопросам о государственной границе, посетили завод Artel в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, Таджикистан, Эмомали Рахмон



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