Рахмон назвал достижением улучшение отношений с Узбекистаном в 2018 году

Президент Таджикистана напомнил о подписании Договора о стратегическом партнерстве и уточнил, что за это время взаимными поездками обменялись более 2,5 миллиона граждан обеих республик.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце декабря выступил с традиционным ежегодным посланием парламенту и среди других достижений отметил улучшение отношений с Узбекистаном, сообщает Sputnik Таджикистан.

Он назвал это событие историческим, напомнил о подписании Договора о стратегическом партнерстве и развитии отношений – за это время взаимными поездками обменялись свыше 2,5 миллиона граждан с обеих сторон.

Кроме того, глава республики высоко оценил введение в действие первого агрегата Рогунской ГЭС, поддержку "водных" инициатив Таджикистана со стороны ООН.

В августе Эмомали Рахмон впервые за 17 лет посетил с визитом Узбекистан. Тогда страны заключили контракты на 130 миллионов долларов и подписали Совместное заявление. Также президенты договорились по спорным вопросам о государственной границе, посетили завод Artel в Ташкенте.