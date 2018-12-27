В России предлагают запретить иностранцам работать в легковом такси

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Госдуме предложили запретить иностранным водителям без российского удостоверения личности работать на легковом такси, сообщает РИА Новости.
Соответствующие поправки могут внести уже в 2019 году, они дополнят недавно принятый документ о легковом такси.
В конце декабря в Министерстве внутренних дел Российской Федерации назвали число нелегальных мигрантов – на сегодня на территории страны живут и работают около двух миллионов выходцев из других государств без регистрации.
При этом ранее в России упростили процесс получения гражданства, изменения касаются в основном соотечественников – тех приезжих, у которых есть российские корни.