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Такси

В России предлагают запретить иностранцам работать в легковом такси

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Соответствующие поправки в закон могут внести в 2019 году, они коснутся тех, у кого нет российского паспорта.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Госдуме предложили запретить иностранным водителям без российского удостоверения личности работать на легковом такси, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки могут внести уже в 2019 году, они дополнят недавно принятый документ о легковом такси.

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В конце декабря в Министерстве внутренних дел Российской Федерации назвали число нелегальных мигрантов – на сегодня на территории страны живут и работают около двух миллионов выходцев из других государств без регистрации.

При этом ранее в России упростили процесс получения гражданства, изменения касаются в основном соотечественников – тех приезжих, у которых есть российские корни.

Теги:
Госдума РФ, Россия, такси



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