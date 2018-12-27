У налогового комитета новый председатель

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Председателем Государственного налогового комитета Узбекистана назначен первый заместитель председателя ГНК Бехзод Мусаев, сообщает пресс-служба.

"Верный душой и сердцем президенту нашей страны, человек новой формации, передовых взглядов, грамотный специалист, являющийся опорой и поддержкой для честных и трудолюбивых предпринимателей", - так охарактеризовали Мусаева в комитете.

Он занимал пост первого заместителя председателя ГНК с марта 2018 года. Ранее в 2010-2011 году он также был зампредседателя ГНК. До этого работал в должности председателя Счетной палаты.