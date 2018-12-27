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Председателем Государственного налогового комитета назначен первый заместитель председателя ГНК Мусаев Бехзод

У налогового комитета новый председатель

© O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (272)
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Бехзод Мусаев ранее занимал должность первого заместителя председателя Государственного налогового комитета Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Председателем Государственного налогового комитета Узбекистана назначен первый заместитель председателя ГНК Бехзод Мусаев, сообщает пресс-служба.

"Верный душой и сердцем президенту нашей страны, человек новой формации, передовых взглядов, грамотный специалист, являющийся опорой и поддержкой для честных и трудолюбивых предпринимателей", - так охарактеризовали Мусаева в комитете.

Он занимал пост первого заместителя председателя ГНК с марта 2018 года. Ранее в 2010-2011 году он также был зампредседателя ГНК. До этого работал в должности председателя Счетной палаты.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (272)



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