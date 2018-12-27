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Мирзиёев и Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Главы государств обсудили по телефону вопросы, имеющие большое значение для обеих стран.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили двустороннюю повестку дня и обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обговорили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в рамках визита президента России в республику и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности более 800 документов. Сумма контрактов, инвестиций и соглашений по ним превысила 27 миллиардов долларов.

Теги:
Узбекистан, Россия, Новый год, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин



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