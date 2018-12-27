Мирзиёев и Путин обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин по телефону обсудили двустороннюю повестку дня и обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обговорили реализацию договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Астрономические цифры и космические планы: итоги визита Путина в Ташкент

"Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в рамках визита президента России в республику и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности более 800 документов. Сумма контрактов, инвестиций и соглашений по ним превысила 27 миллиардов долларов.