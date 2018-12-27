16:30 27 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Мужчина застегивает портфель

Хокимы еще трех районов Ташкента избавились от приставки "и. о."

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
7 0 0

У Шайхантахурского, Яшнабадского и Сергелийского районов появились постоянные руководители.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Исполнявшие обязанности хокимов Шайхантахурского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента утверждены в должности хокимов, сообщает пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Шухрат Мухамедханов займет должность хокима Шайхантахурского района, Яшнабадский район возглавит  Ходжиакбар Тиллашайхов, а Сергелийский район - Нозим Хусанов.

Ранее в должности также утвердили и. о. хокимов Алмазарского, Мирзо-Улугбекского и Мирабадского районов Ташкента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря назначил хокимом Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, который почти восемь месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности.

Глава республики 6 июня освободил от должности хокимов 10 из 11 районов Ташкента и сделал их временно исполняющими обязанности.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Актриса Эльза Хоск на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
"Ангел" на красной дорожке и готика в огне — лучшие фото 2018 года
Новогодний Ташкент
Новогоднее настроение на улицах Ташкента: столица к празднику готова
Поросячье счастье: что ждет нас в Год Свиньи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054