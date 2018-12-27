Хокимы еще трех районов Ташкента избавились от приставки "и. о."

У Шайхантахурского, Яшнабадского и Сергелийского районов появились постоянные руководители.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Исполнявшие обязанности хокимов Шайхантахурского, Яшнабадского и Сергелийского районов Ташкента утверждены в должности хокимов, сообщает пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Шухрат Мухамедханов займет должность хокима Шайхантахурского района, Яшнабадский район возглавит Ходжиакбар Тиллашайхов, а Сергелийский район - Нозим Хусанов.

Ранее в должности также утвердили и. о. хокимов Алмазарского, Мирзо-Улугбекского и Мирабадского районов Ташкента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря назначил хокимом Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, который почти восемь месяцев занимал этот пост в качестве временно исполняющего обязанности.

Глава республики 6 июня освободил от должности хокимов 10 из 11 районов Ташкента и сделал их временно исполняющими обязанности.