20:16 27 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Рукопожатие

В Министерстве внутренних дел – два новых заместителя

Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (273)
80 0 0

Посты главы отдела по охране общественного порядка и руководителя подразделения по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта получили Мухиддин Жураев и Шавкат Мавлянов.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана сообщили о новых назначениях.

Заместителем министра по охране общественного порядка стал полковник Мухиддин Жураев, а отдел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта возглавил Шавкат Мавлянов.

Мужчина закрывает портфель
Sputnik / Дмитрий Астахов
В региональных подразделениях МВД Узбекистана произошли новые назначения

Кроме того, начальником Управления внутренних дел Сырдарьинской области стал полковник Илхам Кутлимуратов, а заместителем начальника Управления внутренних дел по охране общественного порядка Сурхандарьинской области – полковник Миркозул Маматмусаев.

В начале декабря новые назначения прошли в других региональных подразделениях МВД – двух районах Хорезмской области, Гурлемском и Хивинском. В первом Отдел внутренних дел возглавил подполковник Алишер Таджиев, во втором – майор Хушнуд Машарипов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (273)
Теги:
Узбекистан, назначение, МВД



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Новогодний Ташкент
Новогоднее настроение на улицах Ташкента: столица к празднику готова
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054