В Министерстве внутренних дел – два новых заместителя

Посты главы отдела по охране общественного порядка и руководителя подразделения по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта получили Мухиддин Жураев и Шавкат Мавлянов.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана сообщили о новых назначениях.

Заместителем министра по охране общественного порядка стал полковник Мухиддин Жураев, а отдел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта возглавил Шавкат Мавлянов.

Sputnik / Дмитрий Астахов В региональных подразделениях МВД Узбекистана произошли новые назначения

Кроме того, начальником Управления внутренних дел Сырдарьинской области стал полковник Илхам Кутлимуратов, а заместителем начальника Управления внутренних дел по охране общественного порядка Сурхандарьинской области – полковник Миркозул Маматмусаев.

В начале декабря новые назначения прошли в других региональных подразделениях МВД – двух районах Хорезмской области, Гурлемском и Хивинском. В первом Отдел внутренних дел возглавил подполковник Алишер Таджиев, во втором – майор Хушнуд Машарипов.